L’assessore regionale Valeria Fascione domani in tour nel Vallo di Diano

Domani, mercoledì 31 marzo, l’assessore regionale alla ricerca, innovazione e startup, Valeria Fascione, farà tappa nel Vallo di Diano per una serie di incontri istituzionali. L’obiettivo è quello di discutere delle iniziative e dei progetti legati all’innovazione tecnologica e alla formazione professionale.

La giornata

La giornata dell’assessore inizierà alle 10.30 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula, dove verrà accolta dal vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Antonio Pagliarulo. Qui, l’assessore visiterà la Certosa, uno dei complessi monastici più grandi d’Italia, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dal 1998.

Successivamente, intorno alle 12.00, l’assessore si sposterà presso l’ITIS “G. Gatta” in via Carlo Pisacane a Sala Consilina. Qui si parlerà di FABLAB, un intervento che rientra nella Strategia Aree Interne della Comunità Montana Vallo di Diano. Grazie a questo progetto, l’ITIS “G. Gatta” beneficerà di circa 1 milione di euro di fondi, suddivisi tra la misura 6.1 e la misura 6.2.

L’assessore sarà ricevuta dalla Comunità Vallo di Diano

La misura 6.1 prevede l’acquisto di macchinari innovativi, come taglio laser, stampanti 3D e C.N.C. (controllo numerico), che saranno utilizzati per attività di prototipazione e di produzione di manufatti in diversi settori. La misura 6.2, invece, consentirà a tutte le strutture scolastiche del Vallo di Diano di usufruire del FABLAB, coprendo le spese di logistica e di docenze specialistiche.

Una importante valorizzazione del territorio e sviluppo

L’assessore sarà ricevuta dal presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone, e incontrerà il corpo docente dell’ITIS “G. Gatta” per approfondire i dettagli del progetto FABLAB e le sue possibili ricadute positive sull’economia locale e sulla formazione professionale.

Si tratta di un’occasione importante per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio, in linea con la strategia regionale di promozione dell’innovazione e della crescita economica. La presenza dell’assessore Valeria Fascione testimonia l’impegno della Regione Campania per il potenziamento della ricerca e dell’innovazione in ambito territoriale.