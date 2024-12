Laminazione delle ciglia: di cosa si tratta, benefici e procedura

La laminazione delle ciglia cos’è? Stiamo parlando di un trattamento estetico sempre più richiesto nei saloni di bellezza. Secondo Kalentin , azienda leader nel mercato dell’estetica, e in particolare nel trattamento delle ciglia e delle sopracciglia, la laminazione rappresenta una soluzione efficace per ottenere ciglia incurvate e definite senza l’utilizzo di extension o dell’applicazione quotidiana del mascara.

Il trattamento, che coinvolge l’applicazione di una serie di prodotti specifici, migliora l’aspetto estetico e al contempo contribuisce alla salute delle ciglia stesse, rendendole più forti e resilienti nel tempo. Kalentin difatti utilizza degli ingredienti di alta qualità per garantire dei risultati duraturi e soprattutto sicuri.

Per far sì che l’applicazione si estenda nel tempo, è necessario seguire una dettagliata cura post-trattamento così da massimizzare i benefici della laminazione.

Laminazione delle ciglia cos’è e come funziona?

Laminazione delle ciglia cos’é? Tutti noi probabilmente abbiamo sentito parlare di questa innovativa tecnica di bellezza. In sostanza, si sottintende un trattamento che flette la curvatura naturale delle ciglia, e in più le volumizza rendendole ben definite. Richiede l’applicazione di una serie di prodotti specifici sulle ciglia naturali, di norma contenuti all’interno dei kit, comprendenti una colla, una soluzione permanente, un fissativo e un nutriente. In aggiunta, vengono forniti gli strumenti utili all’applicazione.

Pertanto, le ciglia vengono pulite in maniera accurata al fine di rimuovere qualsiasi traccia di trucco. Nondimeno, si desidera togliere la naturale presenza di oli sulla superficie dei peli. Detersa l’area, si applica un primo prodotto, la colla, per incollare le ciglia al bigodino. Successivamente, una volta asciutta, si passa all’applicazione della soluzione permanente, finalizzata a rompere i legami del pelo, consentendo una maggiore malleabilità. La funzione è necessaria poiché si inserisce un bigodino che dona la forma desiderata. Non a caso, Kalentin propone diverse curvature e misure, per adattarsi facilmente alle diverse tipologie di ciglia.

A questo punto, viene steso un prodotto fissativo. Questa è la parte più importante del lavoro, in quanto definisce forma e direzione delle ciglia. Infine viene applicato un siero nutriente destinato ad arricchire le ciglia con sostanze idratanti e rinforzanti. Grazie a questa combinazione, i peli vengono nutriti in profondità e non subiscono nessuna perdita di tonicità.

Benefici, durata, costi e altri consigli

I risultati hanno una durata massima di otto settimane, mentre i costi variano da settanta a novanta euro in un salone estetico. Tra i principali benefici della laminazione troviamo l’effetto lifted immediato, che apre lo sguardo e rende gli occhi più espressivi. Non a caso, è il trattamento preferito da chi ha ciglia disordinate e dritte. O per chi sogna di avere una copertina su Vanity Fair !

Oltremodo, il trattamento richiede poca manutenzione quotidiana, in quanto basta spazzolare le ciglia al mattino con un pettinino ed evitare tutti quei comportamenti che possono rovinare l’applicazione. Per esempio, il cloro della piscina, i detergenti aggressivi, dormire con faccia appoggiata al cuscino e strofinare eccessivamente la zona trattata. Piuttosto meglio continuare ad applicare dei prodotti nutrienti che amplificano la salute delle ciglia.

Controindicazioni ed effetti collaterali della laminazione delle ciglia

La laminazione delle ciglia presenta talvolta delle potenziali controindicazioni: il trattamento potrebbe infatti causare irritazioni o reazioni allergiche.

Per questo motivo, è doveroso effettuare un patch test prima di procedere al processo intero di applicazione. Tra gli effetti collaterali più comuni si segnalano arrossamenti temporanei e gonfiori delle palpebre. Però, questi sintomi sono generalmente transitori, ma è bene monitorarli con attenzione.

Per ovviare a tutte queste problematiche, basta affidarsi a centri estetici qualificati con un team di professionisti formato che hanno seguito magari un corso di laminazione promosso da Kalentin. L’opzione non è derogabile e riduce al minimo i rischi di reazioni allergiche e quant’altro associati alla laminazione delle ciglia. Grazie a una consulenza approfondita e personalizzata si possono valutare le eventuali controindicazioni e trovare delle soluzioni specifiche.