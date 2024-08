Vanity Fair incorona il Cilento: è qui una delle 7 spiagge più belle d’Italia

L’Italia, con la sua variegata costa, offre un’ampia scelta di spiagge che soddisfano i gusti più diversi. Dalla sabbia finissima alle scogliere frastagliate, dalle calette nascoste ai lidi attrezzati, il nostro Paese è un vero e proprio paradiso per gli amanti del mare. A tracciare l’elenco dei tratta di costa che rappresentano un vanto per il Belpaese ci ha pensato la guida Il mare più bello 2024 di Legambiente e Touring Club.

Pollica, in Cilento, è stata incoronata regina dell’estate 2024, un riconoscimento che premia non solo la bellezza della sua spiaggia, ma anche l’impegno della comunità nel preservare l’ambiente. Seguono nel podio Nardò e Baunei, località che, pur molto diverse tra loro, condividono un impegno comune per la tutela del mare e del territorio.

Vanity Fair sceglie Camerota

Nell’ambito di questa guida, la rivista Vanity Fair ha voluto selezionare sette tratti di costa dal fascino unico e tra di esse spicca ancora il Cilento. Ad affiancare Baunei in Sardegna, Lampedusa in Scilia, Riserva di Vendicari a Noto, in Sicilia, Nardò in Puglia, Scarlino in Toscana e Ancona nelle Marche, c’è infatti Cala Bianca a Camerota: Un’icona della bellezza italiana, con i suoi ciottoli bianchi e le acque cristalline. Raggiungibile via mare o con un trekking lungo il Sentiero degli Infreschi, offre un’esperienza indimenticabile.

Un luogo da visitare e dove immergersi, già in passato indicato come spiaggia d’Italia più bella.

Le località non sono state scelte a caso. Ognuna di esse rappresenta un esempio di come sia possibile coniugare turismo e tutela dell’ambiente precisano da Vanity Fair.