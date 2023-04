L’Agropoli punta forte verso la Serie D: domenica al “Guariglia” c’è il Solofra

Dopo una stagione vissuta sempre al vertice per la squadra del patron Carmelo Infante, domani affronterà il primo esame per garantirsi la possibilità di guadagnare la Serie D.

Percorso netto quello degli agropolesi che hanno concluso la propria stagione al secondo posto con 68, dietro solo alla corazzata San Marzano, che ha svolto un campionato a parte.

Play off: l’Agropoli attende il Solofra

I delfini sono pronti ad affrontare domani alle ore 16:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia” il Città Di Solofra, compagine che si è dimostrata la vera è propria sorpresa di questo campionato.

Nell’arco della stagione l’Us Agropoli ha avuto la meglio sulla squadra avellinese nel doppio confronto: all’andata per 0-2 e al ritorno per 1-0.

Entrambi i risultati non devono far pensare ad un match in discesa per la squadra Cilentana, che in entrambe le circostanze ha dovuto faticare per avere la meglio del Città di Solofra.

La società chiama a raccolta i tifosi

Da sottolineare ancora una volta l’iniziativa della società capeggiata da Carmelo Infante con lo slogan: “SCEGLI DI ESSERCI. PORTIAMO AVANTI LA STORIA!!”.

Ingresso gratuito per tutto il pubblico agropolese, chiamato a sostenere la squadra nel momento più delicato della stagione.

Mister Turco suona la carica

Infine Mister Carmine Turco in conferenza stampa pre-partita si è dimostrato molto sicuro della propria squadra, pronta a dare l’anima per conquistare questa vittoria.

«La squadra è concentrata. Vedo i ragazzi con gli occhi giusti. Queste squadre da dentro o fuori bisogna affrontarle con questo piglio, abbiamo svolto la settimana nel migliore dei modi», ha detto il tecnico cilentano.

Tutto pronto insomma per questa semifinale play-off, aumenta l’attesa con la speranza che l’Us Agropoli arrivi fino infondo. La compagine bianco-azzurra passa al turno successivo in caso di vittoria o di pareggio al termine dei tempi supplementari.