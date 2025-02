L’Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi amplia l’offerta: collegamento diretto con una Città europea, ecco quale

Si amplia l’offerta dell’Aeroporto Salerno Costa D’Amalfi che continua a crescere ad arricchire i collegamenti internazionali. Dopo l’annuncio della rotta Parigi – Salerno, operata da Vueling con voli dall’aeroporto di Parigi Orly, la compagnia aerea spagnola ha deciso di investire ulteriormente sullo scalo campano, aggiungendo anche il collegamento Barcellona – Salerno.

Nuove opportunità per l’intero territorio

Si tratta di un’importante novità che permetterà di rafforzare l’attrattività dell’aeroporto salernitano, offrendo un’opzione di viaggio diretta con la città spagnola.

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi si conferma, ormai, un punto di riferimento per la provincia di Salerno, consolidando il proprio ruolo nel panorama del trasporto aereo nazionale e internazionale. Gli orari dei voli dovrebbero essere resi noti nelle prossime settimane. Per la tratta Salerno-Parigi, invece, è già prevista una frequenza giornaliera.

L’aeroporto Salerno Costa D’Amalfi continua a crescere

Numeri da record per l’aeroporto “Costa d’Amalfi” che, entro primavera, punta a tagliare il traguardo dei 200mila passeggeri. Un risultato che evidenzia il ruolo strategico che questa infrastruttura riveste non solo per la provincia di Salerno, ma per l’intera Campania.