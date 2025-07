L’Aeroporto di Salerno diventa “Costa d’Amalfi-Cilento”: c’è la data per lo scoprimento della targa

Il 21 luglio l’aeroporto di Salerno cambia nome in Costa d’Amalfi-Cilento, per dare maggiore visibilità al territorio Il prossimo 21 luglio, l’aeroporto di Salerno si prepara a un momento significativo: la sua ridenominazione ufficiale in “Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento”. L’annuncio è stato dato da Antonio Iannone, Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha sottolineato l’importanza di questo cambiamento per l’intera area. La cerimonia di scopertura della targa avverrà alle ore 12 a Pontecagnano, luogo dove sorge lo scalo.

Una ulteriore visibilità per il Cilento

Il Sottosegretario Iannone ha evidenziato come questa nuova denominazione mira a restituire al Cilento una visibilità che il suo territorio e la sua popolazione meritano. «Il 21 luglio il Cilento avrà la restituzione di una visibilità che merita il suo territorio e il suo popolo», ha dichiarato Antonio Iannone.

Un passo strategico

La scelta di includere i riferimenti a Costa d’Amalfi e Cilento nel nome dell’aeroporto rappresenta una mossa strategica volta a rafforzare l’attrattività turistica di due delle aree più rinomate della Campania. L’aeroporto, in fase di piena crescita, si propone così come porta d’accesso privilegiata per i visitatori desiderosi di esplorare le bellezze paesaggistiche e culturali di queste destinazioni. La nuova denominazione è destinata a incidere positivamente sul posizionamento internazionale delle località, facilitando flussi turistici. L’auspicio è anche che promuova lo sviluppo economico locale.