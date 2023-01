Ladri in ludoteca. La denuncia della titolare: vergognoso solo pensare di entrare in un luogo dedicato ai bambini

Ancora una segnalazione relativa a furti registrati nella notte ad Eboli. Alcuni residenti avevano già segnalato colpi in attività e danneggiamenti ai danni di automobili. Ora si segnala un altro caso. Balordi, infatti, sarebbero riusciti ad accedere in una ludoteca per fortuna senza trovare nulla di particolare valore da poter portare via.

Ladri in ludoteca: la denuncia

A denunciare l’episodio la titolare della ludoteca SIMBA.

“È la seconda volta nel giro di un mese che dei farabutti entrano nella struttura di notte.

La prima domanda che mi viene da fare è:c osa pensate di rubare in una ludoteca? Fate schifo solo a pensare di entrare in un luogo dedicato ai bambini. Con i video mi sono recata alle forze dell’ordine, ma ovviamente non è cambiato nulla. Denunci…ma alla fine tutto rimane com’è e questi farabutti continuano a gironzolare e a fare i propri comodi. Ci sacrifichiamo per portare avanti il nostro lavoro, tante spese, tantissimi sacrifici e alla fine arrivano loro che non sanno cosa significa la parola sacrificio a rovinare tutto. Cosa dobbiamo aspettare? Cosa dobbiamo fare?”

Le indagini

Sfogo amaro e delusione. La titolare della Ludoteca SIMBA affida ai social il suo appello. In Città intanto cresce la paura e aumenta anche la rabbia. Su quanto sta avvenendo negli ultimi giorni indagano i carabinieri della locale compagnia.