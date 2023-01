Ennesima notte brava a Eboli: danneggiamenti e furti alle attività commerciali e alle auto in sosta

Saccheggiato un negozio di oggettistica in via Generale Gonzaga. Distrutte le serrature di diverse autovetture in sosta. Accade ad Eboli. La scoperta questa mattina all’orario di apertura. La saracinesca divelta e la vetrina in vetro mandata letteralmente in frantumi. Oggetti sparpagliati ovunque, disordine: un negozio saccheggiato, devastato dalla furia dei ladri.

Danneggiamenti ad Eboli: lo sfogo dei residenti

“Tanta la rabbia, la costernazione, il dispiacere. Tanta la voglia di guardare in faccia questi delinquenti e chiedergli il perché”. Lo sfogo è amaro. La voglia di non arrendersi, anche.

Saracinesca distrutta, vetrina mandata in frantumi, statue in porcellana scaraventate a terra e negozio messo sottosopra.

“Cosa pensavano di trovare, perché lo hanno fatto. Il danno che hanno arrecato economicamente a questa negoziante è importante ma l’allarme sicurezza a Eboli e a questo punto è davvero elevato”. Un residente di via Gonzaga è visibilmente adirato.

Parla alzando la voce ed inveendo contro gli organi preposti al controllo. “Qua non si tratta di criminalità organizzata, questi sono piccoli teppisti che stanno davvero esasperando gli animi della gente perbene. Ho parlato con gli inquilini del mio palazzo, noi possiamo anche scendere in strada la sera e fare le sentinelle nel nostro quartiere. Ma bisogna mettere la parola fine a questa situazione. Dove non arrivano le istituzioni, ci pensiamo noi”.

L’attività

Le Gioie di Anna è un negozio di oggettistica unica ed originale, quasi completamente lavorata a mano e in maniera artigianale. Un negozio di prossimità che ha resistito alla pandemia, che è un punto di riferimento per tanta gente che ama i lavori realizzati a mano, ricercati, unici, originali.

E la titolare, Anna, è accogliente ed ospitale. Un negozietto che è una chicca, una bomboniera al centro della Città.