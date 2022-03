Si fingono clienti e mettono a segno furto in una gioielleria di Eboli

Si fingono clienti, entrano in gioielleria e mettono a segno un furto. E’ accaduto a Eboli. Due malviventi sono entrati in una attività del centro cittadino fingendo di voler acquistare un regalo di compleanno per un nipote. Mentre il commerciante procedeva a preparare una confezione regalo, i malviventi hanno infilato in una borsa il “rotolo” di oggetti preziosi.

Circa un chilo di oro portato via, per un valore vicino ai 60mila euro, a fronte di un regalo acquistato del valore di circa cento euro.

I ladri indossavano cappelli e mascherine anticovid, riuscendo così a sfuggire all’occhio della videosorveglianza. Sul caso indagano i carabinieri