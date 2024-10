Ladri in azione ad Atena Lucana: rubano borsello e prelevano 1500 euro. A Padula tentato un furto in un condomino

Un uomo di Sassano è stato derubato nel parcheggio del Centro Commerciale di Atena Lucana dopo che gli hanno forato una gomma dell’auto.

Il colpo

Mentre tentava di cambiare lo pneumatico, un ladro si è avvicinato e ha rubato il suo borsello, contenente il portafogli e il cellulare.

L’uomo, accortosi del furto, ha segnalato l’accaduto ai Carabinieri, e grazie a suo figlio è riuscito a geolocalizzare il telefono, che i ladri avevano gettato a pochi metri dal parcheggio.

Purtroppo, il ladro ha anche prelevato 1.500 euro utilizzando il PIN, custodito nel borsello, delle carte rubate, poichè l’uomo non ha potuto bloccare le carte tempestivamente. Le indagini dei militari sono in corso per rintracciare i colpevoli.

Ladri in azione a Padula

E poi, a Padula, una banda di ladri, che sembra operare in zona a bordo di un’Audi grigia, ha tentato un furto in un condominio della cittadina.

L’intervento di un giovane ha impedito che i ladri riuscissero nel loro intento, mettendo in fuga i malviventi.

I Carabinieri stanno indagando anche su questo episodio, le immagini della videosorveglianza sono state sequestrate e sono in corso di analisi.