Più sicurezza a Padula: si punta a potenziare la videosorveglianza Una necessità: alcune telecamere non funzionavano

PADULA. Il comune, retto dal sindaco Paolo Imparato, ha deciso di riattivare e di potenziare il sistema di videosorveglianza sul territorio. Una necessità, quella per l’Ente valdianese, dato che diverse telecamere non funzionano essendo il videocontrollo un ottimo strumento per la prevenzione di atti vandalici l’abbandono di rifiuti, e la ricerca di possibili autori di furti e truffe.

Di conseguenza sono state fornite direttive al responsabile della Polizia Municipale per il ripristino degli impianti, agendo quindi con la tempestività che la situazione richiede.

Una necessità questa, che non riguarda unicamente il comune di Padula, ma anche quelli limitrofi.