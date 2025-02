Ladri in azione a Polla: rubata un’auto, indagini in corso

Dopo il furto di un’auto avvenuto nei giorni scorsi a Sala Consilina, un altro colpo si è registrato a Polla. Questa volta, il furto è avvenuto in località Sant’Antonio, dove è stata rubata una Fiat Panda.

Ladri d’auto

Non è la prima volta che nella zona vengono registrati furti di auto dello stesso modello: qualche mese fa, infatti, furono sottratte diverse Fiat Panda sia a Polla che a Sala Consilina e anche in Basilicata. In quella circostanza, grazie al supporto della Polizia Locale di Polla, i Carabinieri riuscirono a identificare e arrestare due malviventi provenienti dall’Agro nocerino sarnese, recuperando anche alcune delle vetture rubate.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno ora indagando anche su questo nuovo episodio di furto.