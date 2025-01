Furto di formaggi a Polla: arrestato un uomo di Eboli

Un episodio di furto di formaggi si è verificato a Polla, ma l’autore è stato rapidamente scoperto e fermato.

La ricostruzione

L’uomo, originario di Eboli, è entrato in un supermercato del posto e ha tentato di rubare diversi pezzi di formaggio per un valore che si aggira sulle centinaia di euro. I proprietari del negozio, accortisi del furto, sono riusciti a bloccarlo grazie all’intervento di un carabiniere fuori servizio che lavora presso la stazione di Auletta.

Gli interventi

Contestualmente, è stata allertata la centrale dei carabinieri, che ha prontamente inviato una pattuglia per arrestare il ladro. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, è sospettato anche di aver compiuto un altro furto di formaggi in precedenza.