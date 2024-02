Ladri in azione a Velina e Moio della Civitella

Non si placa l’ondata di furti nel territorio cilentano. Dopo i colpi dei giorni scorsi a Casal Velino, Montano Antilia e Vallo della Lucania, ancora un altro colpo questa volta a Velina di Castelnuovo Cilento, in località Mandrone.

La ricostruzione

I malviventi hanno agito ancora una volta indisturbati approfittando dell’assenza dei proprietari in casa che al rientro hanno trovato tutto sottosopra. Sono entrati dal pian terreno, e hanno rovistato in tutti e tre i piani dell’abitazione.

Ladri messi in fuga

A far scappare i ladri prima del previsto, probabilmente sono stati i cani da caccia che avvertendo estranei nella proprietà, hanno cominciato ad abbaiare.

Non si conosce ancora l’entità del furto, a soqquadro camere da letto, cassetti e armadi aperti.

Gli interventi

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso e la Polizia locale si Castelnuovo Cilento. I ladri non contenti hanno tentato di entrare anche in una seconda abitazione, non riuscendoci.

I ladri subito dopo sono entrati in una terza casa in Via Spinarete. Anche qui lo stesso scenario. Portati via dei soldi.

Tentato furto a Moio della Civitella

Questo pomeriggio alle ore 18 all’incirca è stato tentato un furto in abitazione anche a Moio della Civitella. Il colpo è stato sventato dal proprietario che ha messo in fuga il ladro rientrando a casa e sorprendendo il malvivente che in quel momento si trovava sopra la tettoia.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe all’incirca una ventina d’anni e si sarebbe allontanato rapidamente a bordo di una Fiat Panda, dove lo attendevano i suoi complici. Gli inquirenti avrebbero anche individuato il numero di targa del veicolo, ma sembrerebbe che questo sia stato sostituito con quello di un’altra autovettura.

Cresce l’allerta e la preoccupazione tra i cittadini sempre più terrorizzati.

“Visti i numerosi e recentissimi episodi di tentativi e furti portati a termine in alcune zone del territorio e nei comuni limitrofi negli ultimi giorni si invita la popolazione a prestare la massima attenzione”, avvertono dal comune di Moio della Civitella.