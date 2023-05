La vacanza del sorriso ritorna nel Cilento: le giornate dedicate ai bambini oncoematologici

A giugno, dal 4 all’11, il Cilento ospiterà la vacanza del sorriso, organizzata dall’Associazione Cilento Verde Blu. La complessa iniziativa vedrà tanti bambini affetti da difficili condizioni di salute, e le loro famiglie, vivere dei fantastici soggiorni ricreativi nei più suggestivi luoghi del comprensorio.

Il Cilento per i bambini oncoematologici

Da Capaccio Paestum ad Agropoli, passando per Castellabate, Montecorice e il Comune di Pollica, sono tantissimi gli albergatori e i volontari che sono scesi in campo per regalare a tanti bambini oncoematologici una settimana di pura vacanza. Essa sarà caratterizzata da giornate interamente dedicate al relax e alla spensieratezza, con occasioni di gioco e divertimento che faranno da sfondo a tanti laboratori ricreativi ed escursioni in giro per il Cilento.

Per chiunque voglia dare il proprio contributo all’evento, è possibile fornire servizi o prodotti come giocattoli, passeggini, dispenser e tanto cibo, contattando direttamente l’associazione.

La vacanza del sorriso

L’Associazione Cilento Verde Blu, ogni anno, s’impegna a dare vita alla vacanza del sorriso con l’aiuto di tanti volontari e partner sostenitori.

L’obiettivo è creare una grande casa, una grande famiglia per tutti quei bambini e quelle famiglie che sono coinvolti in difficili problematiche di salute. Il tutto viene svolto al fine di creare un’ambiente sano e accogliente, in modo tale da alleviare il percorso di cura e guarigione.