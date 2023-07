La tragedia di Francesca incinta al nono mese: le comunità di Sant’Arsenio e Sassano sotto choc | VIDEO

Doppia tragedia nel Vallo di Diano che ha colpito due comunità del territorio quella di Sant’Arsenio e quella di Sassano. Francesca Calandriello, 27 anni, incinta al nono mese ha perso purtroppo la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in Viale dello Sport a Sant’Arsenio. Francesca aveva in grembo la piccola Vittoria che avrebbe conosciuto da qui a qualche giorno. Nello scontro avvenuto con il furgone di una società sportiva del territorio ad avere la peggio è stata proprio Francesca e la sua piccola.

La ricostruzione

È, intanto, al vaglio degli inquirenti la dinamica del tragico sinistro stradale per accertare anche eventuali responsabilità. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno cercato in tutti modi di strappare alla morte la giovane mamma e la sua piccola.

Poi l’arrivo dell’eliambulanza che ho provveduto a trasportare in codice rosso Francesca all’ospedale Ruggi di Salerno. Ma è proprio durante il viaggio verso Salerno che Francesca e la sua piccola hanno smesso di vivere. Sgomente le comunità di Sant’Arsenio e di Sassano, già segnate da tragedie simili. Peraltro, proprio nella giornata di ieri ricorreva l’ottavo anniversario della morte del consigliere comunale di Sant’Arsenio Nicola Costa, anche lui deceduto in seguito ad un sinistro stradale.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente per ricostruire quanto accaduto e per gli accertamenti del caso i Carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Presenti anche gli agenti della polizia municipale di Sant’Arsenio, i vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina, la protezione civile comunale di Sant’Arsenio e di sanitari del 118. Sul luogo dell’incidente sono già diverse le persone che hanno portato un pensiero per la giovane mamma e la sua piccola decedute tragicamente.

Ancora una volta il Vallo di Diano affronta il grande dolore della perdita di vite umane a causa di un incidente stradale.