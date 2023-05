La tappa del Giro-E ad Eboli: un grande evento di sport, socialità e sensibilizzazione

Eboli si prepara a ospitare un grande evento ciclistico, che trasformerà Piazza della Repubblica in un villaggio all’insegna di Sport, socialità e sensibilizzazione Green: domani mercoledì 10 maggio, la partenza di tappa del Giro-E.

Organizzata da RCS Sport, è una corsa cicloturistico inserita nel calendario della Federazione Ciclistica Italiana nella quale, grazie all’utilizzo delle e-bike, i partecipanti possono vivere un’esperienza da professionisti, percorrendo le stesse strade del Giro d’Italia pochi minuti prima del passaggio degli atleti, a traffico chiuso e tra ali di folla: a cambiare, oltre il chilometraggio, è la località di partenza, che nel caso della 5° tappa sarà appunto Eboli, teatro di passaggio del Giro d’Italia in occasione della frazione Atripalda-Salerno.

I 20 team partecipanti sono capitanati da grandi campioni del ciclismo, mentre gli altri componenti dei team, ognuno composto da sei partecipanti, sono personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, della politica, top manager, giornalisti e influencer.

Un eventi legati al tema della mobilità sostenibile

Il Giro-E non è solo evento sportivo ma è soprattutto veicolo di comunicazione per i temi legati alla mobilità sostenibile, alla sostenibilità ambientale e all’inclusione: per l’edizione 2023 verranno sviluppate azioni per l’ambiente, con la presenza anche ad Eboli del Green Fun Village, un’area dove ci saranno attività e giochi per informare e sensibilizzare la popolazione sui temi della sostenibilità in modo divertente.

Raccontata nelle pagine del road-book del Giro-E, diffuso in Italia e in Europa, Eboli sarà anche ripresa durante la diretta tv internazionale del Giro d’Italia (Rai, Eurosport e tutte le tv estere collegate), a partire dalle ore 10, quando aprirà il villaggio in Piazza della Repubblica.

Carovana rosa

Prima del passaggio del Giro d’Italia, previsto intorno alle 16:18 lungo la SS.19, ad Eboli ci sarà la vivace sosta della Carovana Rosa.

Domani, mercoledì 10 maggio, si terrà una vera e propria festa con musica, gadgets e animazione per coloro che, successivamente, assisteranno al transito dei ciclisti che poi si dirigeranno a Salerno per la conclusione della 5° tappa della più importante corsa a tappe.

Il tour promozionale, che anticipa i professionisti, giungerà alle 14:45 in Piazza della Repubblica, dove dalla mattina sarà attivo il Villaggio di partenza del Giro-E, la cui tappa prenderà il via alle 13:55.

Un ulteriore appuntamento che, da contorno agli eventi sportivi della particolare giornata, contribuirà a portare Eboli al centro dell’attenzione nazionale.