La storia di Paestum arriva tra i banchi di scuola con il sussidiario edito da Mondadori Education

La storia millenaria di Paestum, città della Magna Grecia situata in provincia di Salerno, è pronta ad arrivare tra i banchi di scuola di tutta Italia grazie al sussidiario edito da Mondadori Education dal titolo “Il mondo che vorrei”.

Il testo, pensato per essere coinvolgente ed inclusivo, si propone di trattare i temi legati all’Agenda 2030, l’ambizioso programma dell’ONU che si prefigge di costruire un futuro sostenibile per tutti.

La storia di Paestum, l’intervista alla Direttrice del Parco Archeologico

Tra i contenuti del sussidiario, spicca l’intervista alla direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, in cui viene raccontata la storia di Paestum come culla della democrazia. La città infatti, fondata dai Greci nel VI secolo a.C., fu uno dei centri più importanti dell’antica Magna Grecia e si distinse per il suo sistema politico innovativo, basato sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

La direttrice del parco archeologico ha saputo trasmettere ai ragazzi l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale di Paestum, che rappresenta una testimonianza unica della civiltà greca e romana. Inoltre, la sua intervista è stata corredato da un QRcode che rimanda ad una videointervista, per offrire agli studenti una visione ancora più completa della storia di Paestum.

Ecco il sussidiario

Il sussidario “Il mondo che vorrei” è stato ideato dagli insegnanti Laura Chiesa, Piero Bianchi, Sabrina Pizzi, Antonia Tordella, esperti di didattica e scolastico apprendimento, che hanno messo a disposizione la loro esperienza per creare un libro coinvolgente e utile per gli studenti di tutte le età.

Grazie a questo progetto, la storia di Paestum potrà essere conosciuta e apprezzata da un pubblico ancora più vasto, contribuendo a diffondere la cultura e la conoscenza del patrimonio storico-culturale italiano.