La squadra juniores dell’Ebolitana calcio vince per la prima volta nella storia il Campionato

Grande soddisfazione e ancora tanta emozione tra le fila della compagine calcistica della squadra juniores dell'Ebolitana che vince il campionato per la prima volta nella sua storia. Fasi regionali per il sodalizio guidato dall'eccellente professionista ebolitano mister Carmine Selvaggio che dirige una rosa composta da quasi la totalità dei calciatori ebolitani.

Il cammino

Un percorso eccellente sul campo di casa e nelle trasferte, un campionato sudato fino all'ultimo sforzo mister Selvaggio con i suoi formidabili ragazzi ha compiuto una cavalcata straordinaria superando squadre ben più attrezzate come il Buccino.

Molti i calciatori della juniores che hanno anche già esordito in prima squadra a partire dal centrocampista Santoro e questa è una bella prospettiva per la “squadra dei grandi”.

«Questa vittoria dimostra che non bastano i nomi altisonanti ma nel rettangolo di gioco ci vuole ancora e sempre cuore e tenacia», fanno sapere gli addetti ai lavori.

Intanto, un altro grande successo di pubblico e critica sta incassando “L'Angolo Azzurro” il programma radiofonico di RadioEboli1 in onda il giovedì pomeriggio condotto da Damiano Coppola storico tifoso dell'Ebolitana calcio, anima attiva del Nucleo Sconvolti Ultras Eboli che quest'anno compie quarant'anni e appassionato sostenitore del calcio locale e dell'Ebolitana in particolare che ha già coinvolto diverse personalità di spicco del panorama calcistico tra ex mister e direttori, calciatori e dirigenti.