La sfida di Centola: una brand identity per Palinuro

Costruire una nuova brand identity di Palinuro in chiave di riorganizzazione e miglioramento dell’offerta turistica con lo scopo di entrare in nuovi mercati e segmenti turistici e ambire a traguardi importanti. Tutto questo attraverso la stretta collaborazione del Comune di Centola con il professore Giancarlo Dall’Ara, docente di marketing del turismo, consulente di regioni turistiche italiane e presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei APM.

L’iniziativa del comune di Centola

Sarà infatti il professore Dall’Ara, come dichiarato questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto, a predisporre il Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile che avrà al suo centro il comune di Centola.

Le parole del prof. Dall’Ara

“Oggi presentiamo le linee di un’attività che ci terrà impegnati per tutto l’anno – ha dichiarato il professore Dall’Ara – Sintetizzando possiamo dire che l’obiettivo è trasformare Palinuro da destinazione a gate: oggi è un punto di arrivo per tante persone ma dovrà diventare la porta attraverso la quale queste persone potranno muoversi nel Comune e più in generale nel Cilento. Palinuro ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del turismo italiano e internazionale. Negli anni ’50 i primi saggi di sociologia del turismo che venivano pubblicati avevano come titolo Palinuro. Ecco oggi questa località turistica deve ritornare ad essere leader nel settore”.

L’intervento del sindaco

Un progetto importante e ambizioso voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Centola guidata dal Sindaco Rosario Pirrone.

“Oggi è una giornata importante per il comune di Centola ma anche per l’intento comprensorio – ha affermato il primo cittadino – Ci affidiamo al professore Dall’Ara che è una persona di grande spessore, unuminare nel campo del Marjeting del turismo. Il nostro obiettivo è di individuare e ristrutturare una linea di sviluppo turistico sostenibile, legata alle peculiarità del nostro territorio. Non un’attività che vada a replicare esperienze turistiche viste e vissute in altre località italiane ed internazionali ma che crei una brand identity per Palinuro, per Centola e per l’area del basso Cilento della quale noi facciamo parte”.

Una giornata ricca di spunti e di riflessioni moderata dalla giornalista Marianna Vallone.