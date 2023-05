Il Comune di Centola affida al Prof. Giancarlo Dall’Ara il Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile

Il Comune di Centola ha preso una decisione importante per il futuro turistico di Palinuro: ha affidato l’incarico per la predisposizione del Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile al rinomato Prof. Giancarlo Dall’Ara. Questo progetto ambizioso mira a riorganizzare e promuovere la località, migliorando la qualità del posizionamento e aumentando la quota di mercato storica, oltre a penetrare in nuovi mercati e segmenti turistici.

Coinvolgimento delle imprese turistiche locali

Il Comune riconosce l’importanza della partecipazione delle imprese turistiche presenti sul territorio. Pertanto, l’Amministrazione Comunale ha invitato le associazioni di categoria a prendere parte alla costituzione di un gruppo di lavoro che fornirà supporto alle iniziative intraprese. L’obiettivo è coinvolgere attivamente gli attori locali per garantire il successo del Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile.

Dichiarazioni del Sindaco Rosario Pirrone e del Prof. Giancarlo Dall’Ara

Il Sindaco Rosario Pirrone ha espresso la sua soddisfazione per la collaborazione con il Prof. Giancarlo Dall’Ara, definendola un passo importante per Palinuro e l’intero Comune di Centola. Il Prof. Dall’Ara, uno dei maggiori esperti di Marketing Turistico a livello internazionale, è considerato un professionista di grande calibro. L’obiettivo comune è riportare Palinuro ai massimi livelli del turismo, soddisfacendo le aspettative degli imprenditori turistici e mirando a traguardi ancora più prestigiosi.

Il Prof. Giancarlo Dall’Ara ha dichiarato di essere convinto che Palinuro possa ambire a risultati ancora più prestigiosi, considerando il suo ruolo e il peso nella storia del turismo italiano. Tuttavia, ciò sarà possibile solo attraverso la costruzione di una progettualità condivisa con gli operatori e i residenti. Il Prof. Dall’Ara si recherà presto nel Comune di Centola per incontrare l’Amministrazione Comunale, gli operatori e i commercianti locali.

Conferenza di presentazione del Piano

La Conferenza di presentazione del Piano di Sviluppo Turistico Sostenibile, a cui sono invitati gli organi di stampa, si terrà giovedì 25 maggio alle ore 10.30 nel suggestivo borgo del Porto di Palinuro, nei pressi del ristorante “Guarracino”. Durante l’evento, saranno illustrati i dettagli del piano e le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Prof. Giancarlo Dall’Ara: esperto di marketing turistico

Docente di marketing nel turismo, è consulente di Regioni turistiche italiane, destinazioni e Consorzi di

operatori, e presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM).

Propone un approccio non tradizionale del marketing sviluppando temi che vanno dalla gestione delle relazioni e del Ricordo al marketing di nicchia, nei quali valorizza strumenti quali il Racconto, l’accoglienza e le Reti. Tiene regolarmente seminari di aggiornamento sui mercati turistici, sul marketing del territorio e

dei beni culturali. Dopo aver messo a punto un modello di ospitalità originale (l’albergo diffuso) ha fondato l’Associazione nazionale degli Alberghi Diffusi della quale è Presidente. Esperto di mercati asiatici (Cina e Giappone in particolare) è responsabile del network Chinese Friendly Italy.