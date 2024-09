“La sfida del Turismo, tra Opportunità e Ascolto”: successo a Maratea per l’incontro organizzato dalla BCC Magna Grecia

Ha suscitato grande interesse l’incontro sul turismo organizzato dalla BCC Magna Grecia a Maratea, presso l’Hotel Borgo La Tana. L’evento, intitolato “Sfide e bisogni del turismo locale”, ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore, amministratori locali e istituzioni, ribadendo concetti di primaria importanza: il ruolo imprescindibile del dialogo per fare rete e, allo stesso tempo, la necessità del rafforzamento delle relazioni tra le diverse realtà del territorio per promuovere lo sviluppo turistico sostenibile e competitivo.

Fare Rete e Ascolto Attivo per il Futuro del Turismo

Continua dunque l’impegno della BCC Magna Grecia per favorire la creazione di sinergie tra gli attori locali, facilitando lo sviluppo di progetti condivisi e mirati. Obiettivi perseguiti senza soluzione continuità: “La vicinanza di una BCC come la nostra -ha infatti sottolineato il presidente della BCC Magna Grecia Lucio Alfieri– non deve avere periodi più o meno intensi, ma essere un continuo, 360 giorni all’anno. Solo così si possono capire quali sono le esigenze dei propri territori e delle proprie comunità, e dare risposte”. Alfieri ha ricordato l’importanza dell’ascolto come pilastro fondamentale per la crescita del settore turistico: “Abbiamo organizzato questo incontro proprio per ascoltare le esigenze degli operatori e per dialogare con loro. Come Banca del territorio vogliamo supportare in modo concreto lo sviluppo del turismo, e l’ascolto attivo ci permette di cogliere le opportunità, comprendere le criticità e offrire soluzioni su misura per il territorio”.

Sostenibilità e Opportunità per il Turismo

La BCC Magna Grecia è impegnata a tutto campo nel supporto di iniziative sostenibili che guardano non solo alla crescita economica immediata, ma anche alla tutela delle risorse naturali e culturali. In questa ottica nel corso dell’evento di Maratea sono state esplorate le principali opportunità per lo sviluppo turistico dell’area, legate soprattutto alla capacità di fare rete e alla necessità di operare in un’ottica di sostenibilità. “Sostenibilità e turismo possono e devono andare di pari passo” ha spiegato il Direttore Generale Salvatore Angione, sottolineando l’importanza di un turismo che rispetti l’ambiente e valorizzi le risorse locali. “La BCC Magna Grecia -ha aggiunto Angione- continuerà a sostenere con forza progetti in questa direzione, collaborando attivamente con gli operatori locali. La nostra banca vuole essere un interlocutore per gli operatori del turismo, ascoltando le loro esigenze per aiutarli a creare una rete coesa. Solo attraverso una collaborazione stretta e mirata possiamo rendere sostenibile lo sviluppo del territorio”.

L’Ascolto delle Comunità e il Ruolo delle Istituzioni

“La vicinanza della BCC Magna Grecia e incontri come quelli di oggi sono fondamentali -ha detto il sindaco di Maratea Cesare Albanese– proprio perché l’investimento privato è alla base della nostra offerta turistica. Come amministrazione puntiamo sullo sviluppo turistico e sostenibile, e quindi il dialogo tra le istituzioni, gli operatori del settore e i rappresentanti di un importante Istituto di Credito come la BCC Magna Grecia diventa essenziale in questa ottica. Solo così si possono costruire politiche realmente efficaci”.

Concetti ribaditi anche dal presidente del Consorzio Turistico di Maratea, Biagio Salerno, che ha sottolineato come il feedback degli operatori e dei turisti sia la chiave per migliorare l’offerta e garantire un’accoglienza di qualità. “Abbiamo colto al volo e con entusiasmo -ha spiegato Salerno- la proposta dell’incontro di oggi da parte della BCC Magna Grecia, perché come operatori del settore del turismo siamo in continua evoluzione. Per noi è una sfida continua, e sentirci parte di una rete ci rende fiduciosi che il territorio possa raccogliere risultati sempre più positivi e dare il meglio di sé per competere nel mercato dell’offerta turistica”.

Prospettive Future

L’incontro di Maratea ha rappresentato un importante momento di confronto e riflessione su come affrontare le sfide e le opportunità del turismo per il futuro. Grazie all’ascolto e alla collaborazione tra istituzioni, operatori locali e banca del territorio, il turismo può diventare un volano di sviluppo sostenibile e di crescita economica per Maratea e l’intera area. La BCC Magna Grecia continuerà a promuovere iniziative come questa, in linea con la sua missione di sostegno al territorio e alla sua economia.