“Maratea – Sfide e Bisogni del Turismo Locale”: un incontro promosso dalla BCC Magna Grecia tra operatori, giovani e associazioni

Il 24 settembre 2024, presso l’Hotel Borgo La Tana di Maratea si terrà un importante evento dedicato al futuro del turismo locale dal titolo “Sfide e Bisogni del Turismo Locale”, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo Magna Grecia, in collaborazione con il Consorzio Turistico Maratea e Fly Maratea Kayak.

L’appuntamento

L’incontro, che avrà inizio alle ore 17:30, rappresenta un’opportunità unica di dialogo tra gli operatori del settore turistico, i giovani, le associazioni e l’intero territorio. Il turismo è un pilastro fondamentale dell’economia locale e proprio per questo la BCC Magna Grecia desidera avvicinarsi a tutti coloro che sono coinvolti in questo settore, ascoltando le loro esigenze, le sfide che affrontano e i bisogni concreti per una crescita sostenibile. Non si tratta solo di un incontro rivolto agli operatori turistici, ma di una vera e propria piattaforma di confronto aperta anche ai giovani, alle associazioni e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro del territorio.

“Il dialogo con la comunità locale è un elemento chiave per sviluppare strategie vincenti per il turismo – riferisce il Presidente della BCC Magna Grecia, Lucio Alfieri – con questo evento, ci poniamo l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo economico e quello del turismo, offrendo il nostro supporto e impegno per il rilancio e la valorizzazione delle risorse locali”.

Invitiamo tutti a partecipare a questo importante incontro-dibattito, per portare la propria voce, condividere idee e costruire insieme un futuro prospero per il turismo del territorio