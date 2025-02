La senatrice salernitana, Anna Bilotti (M5S), entra a far parte della Commissione Parlamentare Antimafia

La senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, entra a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Lo annuncia la parlamentare salernitana in un post social in cui scrive: “Oggi inizia per me un nuovo incarico di grande responsabilità: far parte della Commissione Parlamentare Antimafia.

Affronto questa nuova ed entusiasmante sfida con forza e consapevolezza. La criminalità organizzata mina la sicurezza dello Stato e di tutti i suoi cittadini. Le mafie, quotidianamente, inquinano l’economia, reinvestendo e riciclando capitali di illecita provenienza, svilendo, così, la libertà di impresa, la concorrenza e il germogliare di nuove attività economiche e idee di progresso. La criminalità organizzata mortifica le istituzioni dello Stato.

“Lo Stato deve mostrarsi più forte”

Le mafie si trasformano, si infiltrano nei settori strategici, sfruttano le crisi economiche e le debolezze del sistema. Contrastare le mafie, anche quelle emergenti e non territorialmente ramificate, è dovere della politica. Lo Stato deve dimostrare di essere più forte, più credibile e più determinato. Non servono slogan, ma azioni concrete. L’Antimafia è un impegno reale, senza ambiguità e senza arretramenti. Lavorerò in Commissione con questo obiettivo, per rafforzare gli strumenti di contrasto e per garantire che la Legalità sia priorità dell’agenda politica”.