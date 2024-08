Salernitana Women: prosegue il ritiro di Pescasseroli

È ripartita la stagione della Salernitana Women 1919, in ritiro in Abruzzo a Pescasseroli. L’undici granata parteciperà, come la scorsa annata, al prossimo campionato di Serie C femminile.

La truppa salernitana, inserita nel girone C del torneo nazionale, ripartirà dalla positiva salvezza della passata stagione. A guidare la truppa granata sarà ancora Valentina De Risi.

Valentina De Risi, le parole dopo la riconferma:

“Sono davvero felice di proseguire il percorso intrapreso la scorsa annata. Veniamo da una stagione positiva che deve essere uno stimolo per continuare a far bene. Non ci aspetta un girone semplice e lo sappiamo, proveremo a ripeterci cercando di alzare l’asticella, per quanto possibile. La voglia di ripartire è tanta, abbiamo già iniziato a lavorare con l’intenzione di sfruttare al meglio il ritiro in tutte le sue sfaccettature. Siamo una squadra con un’età media bassa, che ha forte considerazione del suo settore giovanile. Gli obiettivi restano immutati: lavorare, crescere e confermare i risultati ottenuti”. Così la trainer della Salernitana Woman.