Resi noti i gironi di calcio e futsal femminile | VIDEO

Sono stati svelati, da LND e Divisione Calcio a 5, i gironi riguardanti la Serie C di calcio femminile e la B del futsal in rosa per l’annata alle porte.

Calcio femminile: Dolphins e Salernitana nel girone C di Serie C

Ha preso forma la Serie C 2024/25, che vede confermati tre i gironi, come nelle scorse stagioni, formati però da 15 squadre. Nella terza serie, che vede la partenza fissata per domenica 8 settembre, sono due i team salernitani inseriti ovvero la confermata Salernitana 1919 Women e la neopromossa Dolphins Cilento.

Le due squadre sono state inserite nel raggruppamento C dove sono presenti ben quattro siciliane Palermo, Catania, Siracusa e Giovanile Rocca.

A completare il cerchio la lucana Matera, l’altra campana Villaricca, le pugliesi Lecce e Nitor Brindisi oltre a cinque laziali, ovvero, Trastevere, Grifone Gialloverde, Montespaccato, Roma Calcio Femminile e Frosinone, con quest’ultima data come potenziale favorita del raggruppamento.

Nel calcio a 5 Salernitana inserita nel gruppo D di Serie B

Resa nota anche la composizione dei gironi della Serie B femminile di futsal dell’edizione 2024/25.

A conoscere le proprie sorti sono state le 36 formazioni della cadetteria, con start del torneo previsto per domenica 13 ottobre, tra cui la Salernitana Femminile 1970.

Il club granata, all’undicesimo anno di fila nei campionati nazionali, è stato collocato nel raggruppamento D composto da 9 squadre.

Le avversarie del quintetto guidato dal coach cilentano Vincenzo Orrico sono le tre sicule Meta Catania, Futsal Canicattì e Team Scaletta, la temibile pugliese Levante Caprarica, le calabresi del Reggio SC e le attrezzate campane Futsal Irpinia, Woman Napoli e Lady Mondragone.