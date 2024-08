Calcio femminile: i possibili gironi di Dolphins Cilento e delle salernitane | VIDEO

Venerdì è stata la volta della Serie D maschile, questa sarà, invece, la settimana per i campionati nazionali di calcio femminile. La LND, infatti, dopo aver reso noti i nove gironi del massimo torneo dilettantistico, che vede la Gelbison presente, metterà il focus sulla Serie C femminile e sui tornei di futsal organizzati dalla Divisione Calcio a 5, costola proprio della Lega Nazionale Dilettanti.

Calcio Femminile: il possibile girone delle salernitane

Nelle manifestazioni femminili di calcio nessun dubbio su Serie A e B, tornei a girone unico, che conoscono già i propri calendari. In questi giorni, invece, la Serie C, che partirà domenica 8 settembre, conoscerà la suddivisione dei gruppi per l’annata 2024/25. Tre i gironi previsti, come nelle scorse stagioni, con due salernitane inserite: la Salernitana 1919 Women, reduce da una tranquilla salvezza, e le Dolphins Cilento, come nome di matricola per l’iscrizione, a tutti gli effetti ormai un team che fa riferimento alla Gelbison.

Le due squadre, a meno di sorprese, saranno inserite nel raggruppamento C dove saranno presenti quattro siciliane (Palermo, Catania, Siracusa e Giovanile Rocca), una lucana (il Matera), due pugliesi (Lecce e Nitor Brindisi), un’altra campana (il Villaricca), e ben sei laziali (Formello, Trastevere, Roma Calcio Femminile, Grifone Gialloverde, Montespaccato e Frosinone).

Il possibile raggruppamento nel futsal in rosa

Nei tornei nazionali di futsal femminile, oltre alla A a girone unico, a conoscere le proprie sorti saranno le formazioni di B. Dopo la mancata iscrizione del Futsal Sarno l’unica superstite della nostra provincia resta la Salernitana Femminile 1970. Il club granata, all’undicesimo anno di fila nei campionati nazionali, dovrebbe essere collocato nel raggruppamento C composto da 12 compagini. Possibili avversarie saranno le tre sicule Meta Catania, Futsal Canicattì e Team Scaletta, le cinque pugliesi Woman Grottaglie, Ardeo C5, Levante Caprarica, Virtus San Michele e Soccer Altamura, le calabresi del Reggio SC e le campane Irpinia e Woman Napoli. Lo start del torneo, in questo caso, è previsto per domenica 13 ottobre.