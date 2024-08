Salernitana Women 1919: successo per il primo Open Day granata | VIDEO

Tra le 46 squadre partecipanti al prossimo torneo di Serie C femminile ci sarà anche la Salernitana Women 1919. Il club granata, infatti, risulta inserito, come da pronostico, nella truppa di società che nella stagione 2024/2025 prenderà parte al torneo nazionale organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti. In casa Salernitana Women 1919, nei giorni scorsi, spazio alla linea verde con un Open Day andato in scena al campo “Volpe”. Circa 50 le giovani atlete che hanno preso parte alla sgambata riservata alle categorie Under 15, Under 17 e Juniores.

Salernitana Women 1919: le parole del dirigente Domenico Pizzicara

Soddisfazione, a riguardo, è stata mostrata da Domenico Pizzicara, presidente della Salernitana Femminile 1970 team di futsal che dalla scorsa stagione coordina in sinergia con l’U.S. Salernitana 1919 il settore femminile granata del club capeggiato da Danilo Iervolino. Queste le parole dello stesso Pizzicara:

Le dichiarazioni sull’ Open Day riservato alle più giovani

“Le giovani sono al centro del nostro progetto. Fa piacere aver visto tante ragazzine presenti e sapere che molte ci hanno contattato da mezzo Sud Italia. Questa cosa ci riempie davvero d’orgoglio. Aver visto 50 ragazze fa davvero piacere e testimonia il lavoro indirizzato verso la direzione giusta, evidenziando l’attenzione ed il rispetto risposti da noi verso il cavalluccio. Si riparte consci del buon lavoro della stagione passata e della fiducia riposta nel nostro operato dall’ A.D. Milan e da Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, con i quali ci confrontiamo spesso. Rispetto ad un anno fa siamo in piena tabella di marcia rispetto a quanto c’eravamo prefissati. Lo scorso anno siamo partiti in ogni direzione ad agosto inoltrato. Tante ragazze hanno avuto un doppio ruolo, tra giovanili e prima squadra. Questo è stato importante per farle maturare. Avremo ora una rosa più ampia, vista la crescita di molte di loro”.