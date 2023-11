La ricetta: vellutata di zucca, un abbraccio caldo in cucina

Se c’è un comfort food autunnale per eccellenza, è sicuramente la vellutata di zucca. Con i suoi colori caldi e il sapore avvolgente, questa zuppa cremosa è la risposta perfetta alle giornate più fresche. Oggi ti svelerò una ricetta semplice e deliziosa per preparare la vellutata di zucca perfetta, arricchita dalle sue proprietà nutritive.

Ingredienti

1 zucca media (circa 1,5 kg)

1 cipolla

2 patate medie

2 carote

2 spicchi d’aglio

1 litro di brodo vegetale

Olio d’oliva extra-vergine

Sale e pepe nero q.b.

Noce moscata q.b.

Procedimento

Preparazione degli ingredienti: Inizia lavando e sbucciando la zucca, le patate e le carote. Taglia tutto a cubetti grossolani. Trita finemente la cipolla e l’aglio. Soffriggere gli aromi: In una pentola capiente, scalda un paio di cucchiai d’olio d’oliva. Aggiungi la cipolla e l’aglio tritati e falli appassire a fuoco medio. Aggiunta delle verdure: Incorpora i cubetti di zucca, patate e carote al soffritto. Lascia cuocere per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. Cottura a fuoco lento: Versa il brodo vegetale nella pentola e porta il tutto a ebollizione. Riduci poi il fuoco e lascia cuocere a fuoco lento fino a quando le verdure saranno tenere. Frullatura: Una volta che le verdure sono cotte, usa un frullatore ad immersione per ridurre il tutto a una consistenza vellutata. Se preferisci una consistenza più spessa, riduci la quantità di brodo. Aggiustare il sapore: Aggiungi sale, pepe nero e noce moscata a piacere. Continua a mescolare e assapora la vellutata, regolando i condimenti secondo i tuoi gusti. Servire: Versa la vellutata di zucca nelle ciotole, guarnendo con un filo d’olio d’oliva e qualche pizzico di pepe nero. Puoi accompagnare la zuppa con crostini di pane tostato o grissini.

Proprietà Nutritive della Zucca

La zucca è una vera e propria miniera di benefici per la salute. Ricca di vitamina A, essenziale per la salute della vista, la zucca fornisce anche vitamine del gruppo B, vitamina C, e minerali come potassio e manganese. Inoltre, è povera di calorie e grassi, rendendola un’opzione leggera ma nutriente.

Questa vellutata di zucca non solo delizierà il tuo palato, ma offrirà anche un concentrato di sostanze benefiche per il tuo organismo. Prepara questa ricetta per coccolarti durante le fredde giornate autunnali, e lasciati avvolgere dal calore e dal gusto avvolgente della vellutata di zucca.