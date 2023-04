La ricetta per preparare un delizioso tortino di asparagi: un piatto per tutta la famiglia

Uno dei piatti più sfiziosi che si possono preparare con gli asparagi è il tortino con gli asparagi. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia, una cena tra amici o un’occasione speciale.

Gli ingredienti

Per prepararlo è necessario procurarsi alcuni ingredienti necessari. Per prima cosa, ci servono gli asparagi: si possono acquistare freschi o raccoglierli nelle campagne del Cilento, a seconda delle esigenze. Inoltre, servono uova, parmigiano, pomodorini, pangrattato, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

La procedura per cucinare il tortino

Per preparare il tortino con gli asparagi, inizia preriscaldando il forno a 200°C. In una padella antiaderente, scalda un filo d’olio extravergine di oliva e aggiungi gli asparagi tagliati a rondelle. Unisci un pizzico di sale e pepe e fai cuocere a fuoco lento per qualche minuto. A parte, sbatti le uova in una ciotola con un pizzico di sale e pepe. Unisci i pomodorini, precedentemente lavati e tagliati a piccoli pezzi, il parmigiano grattugiato e il pangrattato. Prendi una teglia da forno e versa un filo d’olio extravergine di oliva, quindi versa gli asparagi e le uova sbattute. Mescola bene e cuoci in forno per 20 minuti.

Quale vino abbinare al tortino

Per abbinare al meglio il tortino con gli asparagi, si consiglia di scegliere un vino bianco leggero e fresco. Il vino perfetto per questo piatto è un Soave Doc, un Pinot Grigio oppure un bianco di Vermentino. Si tratta di vini con un sapore dolce e leggero che ben si sposa con il sapore delicato degli asparagi e dei formaggi.

Come conservare il tortino con gli asparagi

Una volta preparato il tortino con gli asparagi, si consiglia di conservarlo in frigorifero per al massimo due giorni. Se lo si vuole conservare più a lungo, si può congelarlo. Per farlo, lo si deve porzionare in porzioni singole e conservare in contenitori ermetici per al massimo tre mesi. Si consiglia di scongelarlo in frigorifero, prima di scaldarlo nel forno o in padella.

Proprietà nutritive degli asparagi

Gli asparagi sono un alimento ricco di proprietà nutritive e benefici. Sono una fonte di vitamine A, C ed E, oltre che di minerali come il ferro, lo zinco e il potassio. Contengono anche una buona quantità di fibre, che aiutano a regolarizzare la funzionalità intestinale. Inoltre, gli asparagi contengono una sostanza chiamata asparagina, che aiuta a ridurre la pressione sanguigna e a prevenire alcune malattie cardiovascolari.