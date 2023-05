La ricetta della focaccia fatta in casa morbida e fragrante, un classico della tradizione italiana

Ciao amici lettori! Oggi vi propongo la ricetta della focaccia fatta in casa, perfetta per una cena informale con gli amici o per una serata davanti alla TV. Se sei un appassionato di pane e vuoi provare qualcosa di nuovo, ti consigliamo di preparare la tua focaccia.

Un classico della tradizione italiana che piace a grandi e piccini

La focaccia è un classico della tradizione culinaria italiana che mette d’accordo grandi e piccini. Molto facile da preparare e altrettanto facile da personalizzare e farcire con gli ingredienti che più vi piacciono.



Con pochi ingredienti e la giusta tecnica, potrai ottenere una focaccia morbida e fragrante, perfetta per accompagnare ogni pasto.

Ecco la mia versione, eccezionale per soddisfare tutti i gusti.

Ingredienti

500g di farina 00

10g di sale

15g di lievito di birra fresco

300ml di acqua tiepida

olio extravergine d’oliva

rosmarino

sale grosso

pomodorini

Procedimento

Iniziamo col miscelare la farina con il sale in una ciotola capiente. Aggiungiamo il lievito di birra fresco sciolto nell’acqua tiepida e impastiamo bene fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo.

Copriamo l’impasto con un canovaccio umido e lasciamolo riposare in un luogo tiepido per circa un’ora, fino a quando raddoppia di volume.

A questo punto, stendiamo l’impasto su una teglia da forno oliata, formando una base di circa 1cm di spessore. Facciamo dei buchi sulla superficie con le dita, poi condiamo con abbondante olio extravergine d’oliva, rosmarino tritato, sale grosso e pomodorini tagliati a metà (questo condimento può essere cambiato in base ai vostri gusti).

Inforniamo la focaccia in forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, fino a quando risulta ben dorata.

Ecco pronta la vostra focaccia fatta in casa! Potete personalizzarla come preferite, ad esempio aggiungendo olive, cipolle o formaggio.

Servitela ancora calda, tagliata a fette o a quadrati, e accompagnatela con un bicchiere di buon vino.

Buon appetito e alla prossima ricetta!