La ricetta della domenica: Uova in purgatorio

A moderato contenuto calorico l’uovo spicca per le quantità di fosforo, magnesio e potassio contenuti soprattutto nel tuorlo.

Ricco di vitamina B12 e acidi grassi importanti per il buon funzionamento del sistema cardiovascolare. In una dieta equilibrata se ne consiglia il consumo di 2 a settimana. Una delle ricette da preparare con l’uomo è l’uovo in purgatorio.

Perché si chiama così

Vi starete chiedendo il perché di questa denominazione per questo antichissimo piatto partenopeo! In origine questa pietanza veniva consumata il lunedì per consumare l’avanzo di ragù della domenica e il bianco dell’albume cotto in netto contrasto con il rosso del pomodoro probabilmente avrà fatto pensare a qualche commensale le anime del Purgatorio avvolte nelle fiamme dell’inferno, di qua il nome del piatto con una visuale molto Dantesca.

La preparazione

Vediamo insieme di cosa avremo bisogno e come prepararlo. Basteranno pochissimi ingredienti e tempi brevi per portare in tavola un piatto nutriente e gustoso.

Ingredienti per 4 porzioni

4 uova

250 ml di salsa di pomodoro

1 spicchio d’aglio

Olio evo q.b.

Sale q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Pepe o peperoncino opzionale

Cuociamo il pomodoro per circa 10/15 minuti condito con l’aglio e l’olio, uniamo le uova, aggiustiamo di sale, copriamo e facciamo cuocere a fiamma moderata per circa 3 minuti con il coperchio, spegniamo e spolverizziamo con il prezzemolo tritato.

Il nostro piatto è pronto per essere servito ben caldo, per i palati dai gusti più decisi possiamo sostituire il sale con del cacio grattugiato.

Accompagniamo le uova con delle fette di pane tostato perché qui la scarpetta è d’obbligo!

Se vi è piaciuta questa ricetta lasciate un like e buon appetito.