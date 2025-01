La ricetta della domenica: Pesche dolci all’Alchermes

Le pesche dolci all’Alchermes sono un dolce della tradizione italiana che, grazie alla loro forma caratteristica e al gusto delicato, non passano mai di moda. Realizzate con una semplice pasta biscotto, farcite con una golosa crema e immerse in un bagno di Alchermes, queste piccole delizie conquistano al primo morso.

La ricetta base delle pesche dolci all’Alchermes è piuttosto semplice, ma lascia spazio a numerose varianti e personalizzazioni. La crema pasticciera, ad esempio, può essere aromatizzata con vaniglia, limone o arancia, oppure sostituita con una crema al cioccolato o una ganache al cioccolato. Anche la pasta biscotto può essere arricchita con cacao amaro per un tocco più intenso, o con scorza di agrumi per un tocco fresco e agrumato.

Ingredienti e procedimento

Per preparare circa 30 pesche dolci, avrai bisogno di:

600 g di farina 00

200 g di zucchero semolato

150 g di burro

4-5 cucchiai di latte

16 g di lievito per dolci

3 uova

la scorza di 1 limone grattugiata

1 dose di crema pasticciera (puoi utilizzare la tua ricetta preferita o acquistarla già pronta)

liquore Alchermes

zucchero semolato

foglioline di menta (da mettere a piacere)

Procedimento

Prepara la pasta biscotto, segui la ricetta classica della pasta biscotto (oppure clicca qui), lavorando tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Preleva piccole porzioni di impasto e modellale con le mani, dando loro la forma di una pesca. Disponi le pesche su una teglia rivestita con carta forno e cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti. Una volta raffreddate, scava un incavo al centro di ciascuna pesca e farciscile con la crema pasticciera. Immergi rapidamente le pesche nell’Alchermes, quindi passale nello zucchero semolato. Decora, a piacere, con una fogliolina di menta.

Variante al cioccolato

Per una versione più golosa, sostituisci la crema pasticciera con una crema al cioccolato fondente. Puoi preparare la crema al cioccolato in casa oppure acquistarla già pronta. Per un tocco in più, puoi aggiungere delle gocce di cioccolato all’impasto della pasta biscotto.

Le pesche dolci all’Alchermes si conservano per qualche giorno in frigorifero, coperte con pellicola trasparente. Tieni presente che l’Alchermes tenderà ad ammorbidire leggermente la pasta biscotto.