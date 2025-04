La ricetta della domenica: Cupcake al cioccolato

I cupcake al cioccolato rappresentano una vera e propria delizia per il palato, un connubio perfetto tra la ricchezza del cioccolato e la leggerezza della panna montata. Questi piccoli dolci, originari della tradizione anglosassone, si sono ormai affermati come protagonisti indiscussi di feste e merende, grazie alla loro versatilità e al loro irresistibile sapore.

Ingredienti di alta qualità

Per i cupcake

Cioccolato fondente di alta qualità (70% cacao minimo): 150g

Burro a temperatura ambiente: 120g

Zucchero semolato: 150g

Uova medie: 2

Farina 00: 180g

Cacao amaro in polvere: 30g

Lievito in polvere per dolci: 8g

Latte intero: 120ml

Per la copertura

Panna fresca liquida (35% grassi minimo): 250ml

Zucchero a velo: 30g (o a piacere)

Scaglie di cioccolato fondente per decorare (opzionale)

Procedimento

La preparazione dei cupcake al cioccolato con panna richiede attenzione e cura, ma il risultato finale ripagherà ogni sforzo. Iniziate sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria, lasciandolo raffreddare leggermente. Nel frattempo, in una ciotola, lavorate il burro con lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete le uova, una alla volta, incorporandole perfettamente all’impasto. Unite la farina setacciata con il cacao amaro in polvere e il lievito, alternandola con il latte, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Infine, incorporate il cioccolato fuso, mescolando delicatamente. Versate l’impasto nei pirottini, riempiendoli per circa 2/3, e cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 20-25 minuti. Una volta raffreddati, decorate i cupcake con la panna montata, utilizzando una sac à poche con bocchetta a stella, e completate con scaglie di cioccolato fondente.

Consigli Utili