La ricetta della domenica: Ciambellone al Cacao

Il ciambellone al cacao rappresenta un pilastro della tradizione dolciaria italiana, un dolce che evoca ricordi d’infanzia e profumi familiari. La sua semplicità, unita alla golosità del cacao, lo rende perfetto per la colazione, la merenda o come dessert informale. Ecco la ricetta classica, arricchendola con consigli e varianti per un risultato sempre impeccabile.

Ingredienti di Qualità per un Risultato Eccellente

250g di farina 00

50g di cacao amaro in polvere

180g di zucchero semolato

100ml di olio di semi di girasole

120ml di latte intero

3 uova medie a temperatura ambiente

1 bustina di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Procedimento passo dopo passo

In una ciotola capiente, setacciare la farina, il cacao e il lievito. Aggiungere lo zucchero e un pizzico di sale, mescolando bene. In un’altra ciotola, sbattere le uova con una frusta, poi aggiungere l’olio di semi e il latte, continuando a mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo. Versare gradualmente gli ingredienti liquidi nella ciotola con gli ingredienti secchi, mescolando con una spatola o uno sbattitore elettrico a bassa velocità, fino ad ottenere un impasto liscio e senza grumi. Imburrare e infarinare uno stampo per ciambellone, versarvi l’impasto e cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 35-40 minuti. Verificare la cottura con uno stecchino: se esce asciutto, il ciambellone è pronto. Sfornare il ciambellone e lasciarlo raffreddare completamente prima di sformarlo. Spolverizzare con zucchero a velo a piacere.

Consigli utili per un ciambellone perfetto