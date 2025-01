La ricetta della domenica: Brownies al cioccolato fatti in casa

Chi può resistere alla tentazione di un morbido brownie al cioccolato, appena sfornato dal forno? Questo dolce americano, ormai amatissimo in tutto il mondo, è perfetto per una merenda golosa, un dessert dopo cena o per un regalo fatto a mano. Scopriamo insieme come preparare dei brownies al cioccolato fatti in casa, seguendo una ricetta semplice e infallibile.

Ingredienti

Per preparare circa 12 brownies, avrai bisogno di:

200g di cioccolato fondente

180g di burro

4 uova a temperatura ambiente

150g di zucchero di canna

120g di farina 00

50g di cacao amaro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

3g di lievito per dolci

Procedimento

In un pentolino, sciogli a bagnomaria il cioccolato fondente spezzettato insieme al burro. Mescola fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. Nel frattempo, in una ciotola capiente, monta le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungi al composto di uova e zucchero il cioccolato fuso, mescolando delicatamente con una spatola. Setacciare insieme farina, cacao e lievito, quindi incorporarli al composto. Infine, aggiungi l’estratto di vaniglia. Versa l’impasto ottenuto in una teglia quadrata (20×20 cm) foderata con carta forno. Cuoci in forno preriscaldato a 180°C per circa 25-30 minuti. Lascia raffreddare completamente i brownies prima di tagliarli e servirli.

Consigli utili

Puoi utilizzare cioccolato fondente con diverse percentuali di cacao, in base al tuo gusto personale.

Se preferisci un gusto meno dolce, puoi ridurre leggermente la quantità di zucchero.

Per un tocco in più, puoi aggiungere delle noci tritate all’impasto.

Se desideri una presentazione più elaborata, puoi decorare i tuoi brownies con una glassa al cioccolato fondente o al latte.

I brownies si conservano a temperatura ambiente, coperti con pellicola trasparente, per 3-4 giorni. Puoi anche congelarli, avvolti singolarmente nella pellicola, per un periodo più lungo.