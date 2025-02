La ricetta della domenica: Biscotti alle mandorle

I biscotti alle mandorle sono un vero e proprio tesoro della tradizione dolciaria italiana, apprezzati per la loro fragranza, il sapore intenso di mandorle e la consistenza che si scioglie in bocca. Perfetti per accompagnare il caffè, il tè o un bicchiere di vino dolce, questi biscotti sono ideali per ogni occasione, dalla colazione alla merenda, fino a un elegante dopo cena.

Ingredienti di qualità

Per preparare degli ottimi biscotti alle mandorle, è fondamentale utilizzare ingredienti di alta qualità:

300 g di farina di mandorle

200 g di zucchero semolato

100 g di burro a temperatura ambiente

2 uova

Un pizzico di sale

Mandorle intere per decorare

Zucchero a velo per decorare (opzionale)

Preparazione

In una ciotola capiente, mescola la farina di mandorle e lo zucchero semolato. Aggiungi il burro a temperatura ambiente tagliato a cubetti e lavora l’impasto con le mani fino ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungi le uova e un pizzico di sale. Impasta fino ad ottenere un impasto omogeneo e compatto. Avvolgi l’impasto nella pellicola trasparente e lascia riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Preriscalda il forno a 180°C.

Forma delle palline di impasto, disponile su una teglia rivestita con carta forno e decora ogni biscotto con una mandorla intera. Inforna i biscotti per circa 15-20 minuti, o fino a quando non saranno leggermente dorati. Lascia raffreddare completamente i biscotti su una griglia. Se desideri, puoi spolverizzare i biscotti con zucchero a velo prima di servirli.

Consigli Utili