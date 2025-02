La ricetta della domenica: Tortino al cioccolato con cuore morbido e caldo

Il tortino al cioccolato con cuore morbido e caldo è un dolce delizioso e facile da preparare, perfetto per una serata romantica o per un compleanno. Il segreto di questo dolce sta nella cottura: il tortino deve essere cotto per pochi minuti, in modo che all’interno rimanga morbido e fondente.

Ingredienti

100 g di cioccolato fondente

100 g di burro

3 uova

100 g di zucchero

50 g di farina 00

1 pizzico di sale

Procedimento

Sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria con il burro. Aggiungere le uova una alla volta, mescolando bene dopo ogni aggiunta. Incorporare lo zucchero, la farina e il sale. Versare il composto in 4 stampini monoporzione imburrati e infarinati. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10-12 minuti. Servire il tortino caldo con una pallina di gelato alla vaniglia o con della panna montata.

Consigli