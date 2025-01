La ricetta della domenica: Bignè fatti in casa ripieni alla crema e al cioccolato

I bignè, con la loro fragrante pasta e il cuore morbido alla crema o al cioccolato, sono un classico della pasticceria che non passa mai di moda. Prepararli in casa è un’esperienza gratificante, che permette di personalizzare il ripieno e di gustare un dolce fatto con ingredienti genuini. Ecco passo dopo passo come realizzare di questi deliziosi bocconcini, perfetti per ogni occasione.

Ingredienti per circa 20 bignè

Ingredienti per la pasta choux (circa 20 bignè)

150 ml di acqua

100 g di burro

150 g di farina 00

5 uova medie

Un pizzico di sale

Ingredienti per la crema pasticciera

500 ml di latte intero

100 g di zucchero

50 g di farina 00

4 tuorli d’uovo

1 bacca di vaniglia

Ingredienti per la crema al cioccolato

100 g di cioccolato fondente

2 cucchiai di crema pasticciera

Procedimento

In un pentolino, portare a bollore l’acqua, il burro e il sale. Versare la farina tutta in una volta e mescolare energicamente con un cucchiaio di legno fino a ottenere un composto liscio e che si stacca dalle pareti. Togliere dal fuoco e far raffreddare leggermente. Aggiungere le uova una alla volta, amalgamando bene dopo ogni aggiunta. Con l’aiuto di una sac-à-poche, formare dei piccoli mucchietti di pasta su una teglia rivestita di carta forno. Cuocere in forno preriscaldato a 200°C per circa 20-25 minuti, o fino a quando i bignè saranno dorati e gonfi. In un pentolino, portare a bollore il latte con la bacca di vaniglia. In una ciotola, sbattere i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungere la farina setacciata e mescolare bene. Versare a filo il latte caldo sul composto di uova, mescolando continuamente. Trasferire il composto nella pentola e cuocere a fuoco dolce, mescolando sempre, fino a quando la crema si sarà addensata. Far fondere il cioccolato a bagnomaria. Unire due cucchiai di crema pasticciera e mescolare fino a ottenere una crema liscia e lucida. Una volta freddi, tagliare i bignè a metà e farcirli con la crema pasticciera e la crema al cioccolato.

Consigli e conservazione