La posidonia oceanica per coltivare piante e orti: dagli accumuli di Agropoli lo studio della Federico II | VIDEO

La posidonia oceanica utilizzabile per la crescita di piante ornamentali e di interesse orticolo. È questa la proposta lanciata dal professore Giuliano Bonanomi, docente del Dipartimento di Agraria presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. La sperimentazione dell’iniziativa è partita proprio raccogliendo della posidonia spiaggiata al Lido Azzurro di Agropoli. Qualora utilizzato questo sistema consentirebbe il riuso di questa pianta marina, senza doverla smaltire in mare o in discarica, con un netto abbattimento dei costi.