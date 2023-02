Canicattì-Polisportiva Santa Maria: non basta Tandara ai cilentani

Nel girone I di Serie D la Polisportiva Santa Maria era di scena sul campo del Canicattì, sconfitta di misura per 1-0 per i giallorossi. Nel pomeriggio di oggi in programma, infatti, il ventiduesimo turno di campionato, il quinto del girone di ritorno dove i giallorossi erano di scena in trasferta con il team siciliano. I cilentani, attesi in casa nella prossima giornata dal Lamezia Terme, restano a 28, fuori dalla zona play-out.

Canicattì- Polisportiva Santa Maria: la gara

Prima occasione al 4′ con Catalano che scappa via sulla sinistra con traversone rasoterra che non trova nessuno pronto a mettere in rete. Due minuti dopo Santa Maria ancora pericoloso: cross di Coulibaly, controllo e tiro di Mancini, deviato in angolo. Intorno al quarto d’ora punizione del Canicattì, risposta con i pugni di Cannizzaro. Passano tre minuti e David Gueye va via bene sulla destra, cross rasoterra e tiro di Cardinale alto.

A metà frazione ancora uno strappo di Catalano sulla sinistra: cross per Tandara che di testa batte Scuffia mentre a cinque dal termine Santa Maria ancora pericoloso: Mancini per Ielo che sfonda sulla destra, la difesa del Canicattì si salva.

La ripresa

Subito un tentativo dal limite del Canicattì, blocca il portiere giallorosso. Al 5’ Ferrigno accelera, supera due avversari, crossa per Tandara, ma Scuffia intercetta. La gara cambia al minuto 11 quando Diop prende un rosso che lascia i suoi in 10. Al 18’ Botta di Di Mercurio di poco fuori con un colpo di testa di Gueye Chris alto sopra la traversa su un’azione sviluppatasi a sinistra al 25′.

Alla mezzora però il pari del Canicattì con un diagonale di Iezzi che non lascia scampo a Cannizzaro seguito al 32’ da un’ ingenuità di Ielo: Iezzi ne approfitta e buca per la seconda volta il portiere (2-1). Al 34′ clamorosa occasione per pareggiare: girata di testa di Tandara che si stampa sulla traversa.

In pieno recupero spara alto Iezzi da ottima posizione e all’ultimo secondo clamoroso salvataggio sulla linea su un tiro a botta sicura di Ferrigno. Finale 2-1.

Il tabellino

Canicattí: Scuffia; Petrella (1’ st Scopelliti), Raimondi, Scuderi; Fuschi, Sidibe, Sinatra (15’ st Iezzi), Cardinale (47’ st Scalisi), Di Mercurio; Gueye Chris, Gueye David (38’ st Maldonado). A disp.: Busà, Conti, Tedesco, Morana, Licciardello. All.: Pidatella

Polisportiva Santa Maria: Cannizzaro; Ferrante, Diop, Coulibaly; Mancini (38’ st Ventura), Pane (44’ st De Leonardis), Maio (38’ st Gaeta), Ferrigno; Ielo (38’ st De Marco), Tandara, Catalano (15’ st Campanella). A disp.: Grieco, Azindow, Di Cristina, Formisano. All.: Di Gaetano.

Arbitro: Federico Muccignato di Pordenone (Fenzi-Condrut)

Reti: 24’ pt Tandara (SM), 30’ e 32’st Iezzi (C)

Note: espulso all’ 11’ st Diop (SM) per un intervento a gioco fermo. Ammoniti Cardinale (C), Scuffia (C), Ielo (SM), Di Mercurio (C). Angoli 4-2. Recupero: 2’ pt e 7’ st