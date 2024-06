La Polisportiva Basket Agropoli supera in gara 1 Maddaloni

Decisivo il terzo e quarto quarto per la Polisportiva Basket Agropoli che si aggiudica gara 1 contro Maddaloni con il risultato di 75-80, adesso per i delfini ce la possibilità di chiudere la serie giovedì al “Pala Di Concilio”.

Nel primo quarto parte subito forte l’Agropoli che va in vantaggio fino al 2-7, poi è rabbiosa la reazione di Maddaloni che con un paio di triple si porta avanti fino all’appunto al termine del quarto con il punteggio di 29-18.

Nel secondo quarto la partita ricomincia con lo stesso piglio, i delfini provano a rientrare in partita grazie a Di Mauro e Palma, ma le distanze non diminuiscono di molto, si va al riposo sul risultato di 44-37, con la Polisportiva Basket Agropoli che recrimina per un canestro annullato ingiustamente.

Nella ripresa la partita cambia e i delfini entrano con un altro piglio, la squadra di casa inizia a sbagliare più tiri dalla distanza e l’Agropoli ne approfitta grazie all’ottima difesa di squadra e i canestri dei vari Marino Susa Borrelli e Palma, il terzo quarto termina con il punteggio in parità sul 52-52.

Nell’ultimo quarto l’Agropoli prende il sopravvento del gioco ed è in completo possesso della partita, i ragazzi di coach Enzo Maria difendono e continuano ad attaccare distruggendo le sicurezze di Maddaloni, i soliti Di Mauro Palma Borrelli e Marino trascinano i delfini alla vittoria finale con il risultato di 75-80.

Vittoria fondamentale per l’Agropoli che adesso ha la possibilità di aggiudicarsi la serie Giovedì in un “Pala Di Concilio” che sarà gremito per spingere gli azzurri alla vittoria finale.