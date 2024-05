La Polisportiva Basket Agropoli esce sconfitta in gara 3 contro Pozzuoli

Nella gara 3 della finale Play-off, tra Pozzuoli e Polisportiva Basket Agropoli, alla fine ha la meglio la squadra flegrea con il risultato di 78-68, decisivo l’ultimo quarto

La Partita

Nel primo quarto i delfini partono subito forte, grazie a Di Mauro che piazza un paio di tiri dal campo insieme a Palma e Marino, fissando il punteggio sul 22-16.

Nel secondo quarto la reazione degli ospiti non tarda ad arrivare e Orefice ed Errico gettano le basi per il sorpasso a fine quarto, con il risultato di 37-36.

Nella ripresa l’Agropoli parte con più vigore arrivando anche ad un più 9 grazie ai vari canestri di Palma e compagni, ma il risultato del quarto termina sul 56-58, con i padroni di casa che riescono a rifarsi sotto.

Nell’ultimo quarto la squadra di casa prende il largo e la Polisportiva Baksket Agropoli non riesce a stargli dietro; decisivi Lopez Orefice e Errico per il 78-68 finale.

Il prossimo match

Pozzuoli conquista così la Serie C, mentre per la Polisportiva Basket Agropoli ci sarà un ulteriore possibilità di guadagnare l’accesso alla Serie C, andandosi a scontrare contro Maddaloni sconfitta dal Casal Di Principe nell’altra finale.