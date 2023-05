La Polisportiva Basket Agropoli perde di un punto a Cercola

Nella Gara 1 dei play-off per mantenere la Serie C, tra Polisportiva Basket Agropoli e Pallacanestro Cercola, ha la meglio la squadra di Napoli con il punteggio di 75-74.

La Partita

L’Agropoli comincia subito bene la partita comandando il gioco e mantenendo un buon punteggio di vantaggio, al tiro bene Palma e compagni, che concludono i primi due quarti in vantaggio di 8 punti.

Nella ripresa continuano a comandare il gioco i delfini mantenendo il parziale di vantaggio sulla squadra di casa, la partita cambia nell’ultimo quarto, quando i ragazzi di Coach Di Concilio hanno un momento di black out e Cercola ne approfitta mettendo tre triple consecutive portando il punteggio in parità.

Ottima prestazione dei delfini

La gara continua punto a punto fino alla fine, la Polisportiva ci prova con Marino in penetrazione, ma la sua scelta non risulta ottimale, il suo tiro non entra e Cercola ne approfitta per portare gara 1 a casa, con il risultato di 75-74.

Ottima prestazione da parte dei delfini, che escono dal campo rammaricati per non aver sfruttato una ghiotta occasione di portare a casa una vittoria. Appuntamento adesso per gara 2 Giovedì alle 20:30 sempre in casa di Cercola, ricordiamo che la sfida si deciderà al meglio delle 5 gare.