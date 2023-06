La Polisportiva Basket Agropoli perde a Cercola e retrocede in Serie D

Nella Gara 5 dello spareggio play-off, tra Polisportiva Basket Agropoli e Pallacanestro Cercola, ha la meglio la squadra di Napoli con il punteggio di 79-67, condannando i delfini alla Serie D. Un risultato beffardo considerato che in caso di vittoria i cilentani avrebbero avuto accesso alla serie C unica.

La Partita

Comincia subito forte la squadra di casa allungando sui delfini con un buon parziale nel primo quarto, in cui il vantaggio dei ragazzi di Cercola raggiunge anche il più 10.

L’Agropoli prova a reagire nel secondo quarto, ma le azioni dei ragazzi Cilentani al tiro non sono impeccabili, ne approfitta ancora una volta la squadra di casa per mantenere le distanze invariate e provare ad allungare, il secondo quarto termina con Cercola in vantaggio di 55-47.

Nel terzo quarto l’Agropoli prova a riportarsi in partita, ma senza nessun effetto, Cercola continua a mantenere bene il campo allungando anche in transizione, concludendo il terzo quarto con un vantaggio di 13 punti.

Il finale

Nell’ultimo quarto l’Agropoli prova il tutto per tutto, cercando di accorciare il parziale con i tiri dalla distanza, ma i Cilentani risultano ancora una volta imprecisi e lasciano spazio in transizione alla squadra di casa che sfrutta gli spazi lasciati dagli avversari per chiudere la partita fino al definitivo 79-67.

Si chiude così la stagione della Polisportiva Basket Agropoli con la retrocessione in Serie D, esattamente un anno dopo aver conquistato la promozione.