La Polisportiva Basket Agropoli strapazza Cercola

Nella quarta gara tra Polisportiva Basket Agropoli e Cercola, al “Pala Di Concilio”, la spuntano i delfini con un perentorio 72-63, portando la seria all’atto finale che si giocherà domenica a Cercola.

La Partita

La Polisportiva Basket Agropoli sostenuta da un grande pubblico al “Pala Di Concilio”, parte subito forte piazzando un buon parziale grazie ai tiri di Borrelli e compagni, il primo quarto termina 18-16, con le due squadre che si equivalgono.

Nel secondo quarto i delfini prendono un buon vantaggio, sfruttando le ottime percentuali al tiro di Palma e anche alle triple dalla panchina di Renna, concludendo con il parziale di 42-30.

Nel terzo quarto Cercola prova a rifarsi sotto, con dei buoni giochi da tre punti, ma l’Agropoli risponde colpo su colpo senza arretrare mai, il parziale al termine del terzo quarto è di 57-49.

Nell’ultimo quarto Cercola prova il tutto per tutto forzando anche dai tre punti, ma la squadra napoletana non è molto precisa dalla distanza, ne approfitta l’Agropoli tenendo bene il campo e approfittandone in transizione, gestendo bene il vantaggio e portando a casa la partita con il risultato di 72-63.

Termina così gara 4 tra Polisportiva Basket Agropoli e Cercola, tutto rimandato a gara 5 che si terrà domenica a Cercola, chi vincerà tra le due compagini si assicurerà la permanenza in Serie C.