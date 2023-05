La Polisportiva Basket Agropoli con il cuore supera Cercola

In gara 3 al “Pala Di Concilio” la Polisportiva Basket Agropoli supera la Pallacanestro Cercola e riapre la serie, adesso il risultato è di due a uno per la squadra Napoletana, appuntamento a giovedì sempre al “Pala Di Concilio” per la gara 4.

La Partita

L’incontro inizia bene per la squadra ospite che gestisce meglio il possesso e i tiri dalla distanza, il primo quarto termina con il risultato di 15-18 per la squadra ospite.

Nel secondo quarto il canovaccio della partita non cambia e Cercola allunga ancora sull’Agropoli fino al 31-40 a fine primo tempo.

Nella ripresa l’Agropoli prova a rientrare in partita, trascinata dal “Pala Di Concilio” che diventa una bolgia, Norci difende e attacca bene e Borrelli con un paio di triple porta il risultato al 44-45 alla fine del quarto.

La partita vive sempre un grande equilibrio e nell’ultimo quarto succede di tutto nel finale, Cercola trova il vantaggio a sedici secondi dal termine grazie ad un tiro dalla media, coach Di Concilio chiama Time Out, sulla rimessa successiva, Spinelli ci prova da tre, il suo tiro non entra, ma sul rimbalzo il più lesto è Silvestri che chiude con un appoggio al tabellone per il vantaggio Agropoli.

Cercola prova il tutto per tutto con pochi secondi alla fine, ma sbaglia il possesso, poi ci pensa Borrelli a chiudere l’incontro con due liberi che determinano il risultato finale di 63-60.

Grande vittoria dei ragazzi di patron Giulio Russo che rimandano il verdetto finale a gara 4, con la speranza di portare la serie fino a gara 5.