La Nazionale di Futsal è attesa al Palasele di Eboli

Inizia la lunga volata che porta al Mondiale Futsal 2024. La Nazionale italiana è alla ricerca del pass, che dalla rassegna iridata manca da Colombia 2016. Il cammino ora entra nel vivo: dopo aver vinto il Main Round, gli Azzurri si preparano ad affrontare la fase Elite, quella più delicata. Così come il turno precedente, anche questo girone si sviluppa con una formula di gara andata e ritorno: il gruppo comprende la Spagna, la Repubblica Ceca e la Slovenia. Solo la prima si qualifica direttamente per Uzbekistan 2024, mentre le 4 migliori seconde dei 5 gironi di questa fase Elite parteciperanno al playoff di aprile.

Gli azzurri al PalaSele di Eboli

La prima gara di questo Elite Round sarà Italia-Slovenia, sfida in programma venerdì 15 settembre al PalaSele di Eboli alle ore 20 (ingresso gratuito), con la gara che rappresenta il primo ostacolo di questo cammino. Il giorno dopo l’esordio gli Azzurri voleranno poi in direzione Spagna per la sfida contro le Furie Rosse.

Tra i convocati l’idolo di casa

Tra i convocati diramati dal ct Massimimiliano Bellarte, ci sarà anche uno degli idoli di casa del Palasele ovvero Fabricio Calderolli, protagonista della cavalcata Scudetto della Feldi Eboli. La Nazionale Futsal torna così al Palasele dopo 4 anni, l’ultima volta fu nell’ottobre 2019, anche quell’occasione erano qualificazioni ai Mondiali ma si trattava della fase Main Round. La casa delle volpi ebolitane portò bene agli Azzurri che, infatti, riuscirono a vincere il proprio girone con due vittorie e un pareggio.

La carica di mister Di Domenico

“È per noi un grande onore poter collaborare all’organizzazione di un evento di tale portata, stiamo lavorando tutti in sinergia per spingere l’Italia verso il Mondiale 2024” – così Gaetano Di Domenico, presidente della Feldi Eboli – “Sono convinto che il PalaSele possa rappresentare l’arma in più per gli Azzurri. Quattro anni fa la Nazionale ci ha regalato grandi emozioni ed è riuscita a vincere un Main Round davanti a tanti appassionati di futsal arrivati da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Fu una grande festa e ci auguriamo di vedere anche stavolta un impianto stracolmo per sostenere i ragazzi della Nazionale. L’ingresso sarà totalmente gratuito e ci aspettiamo una grande risposta. Per richiamare il claim che da un po’ di tempo ci accompagna, sono sicuro che #tuttinsieme riusciremo a raggiungere questo obiettivo”.

