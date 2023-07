La musicoterapia e il cane Kenta per una giornata di inclusione con i bimbi autistici

Per il mercoledì del dono la musicoterapeuta Isabella Caliendo e il fisarmonicista Andrea Bisogno terranno mercoledì 12 luglio alle 17.00 un incontro tra musica e cultura a Massascusa di Ceraso promosso da ABA, Aiutiamo i Bambini Autistici.

L’incontro all’insegna dell’inclusione, è inserito in un programma dei Mercoledì del dono, appuntamento che porterà i partecipanti a scoprire la musica come linguaggio e che coinvolgerà anche il cane Akita,”Kenta”, un animale equilibrato e disponibile all’incontro con bambini e ragazzi.

I protagonisti

Il Maestro Andrea Bisogno è un musicista poliedrico. Suona il sassofono, il clarinetto ma lo strumento principale a cui dedica maggiore spazio, è la fisarmonica. Talentuoso fisarmonicista sin dall’età di 5 anni, ha collezionato premi e successi con i suoi concerti. Si è brillantemente diplomato in Fisarmonica presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino. Alla passione per la musica aggiunge da anni la passione per i cani. Il suo cane Akita,”Kenta”, che in giapponese significa “guerriero forte e coraggioso”, è fiero ed amabile. Un animale equilibrato e disponibile all’incontro con bambini e ragazzi che vorranno partecipare al Mercoledì del dono.

La musicoterapeuta Isabella Caliendo presenta i benefici della Musicoterapia e delle ArtiTerapie nei laboratori esperienziali. Miglioramento del tono dell’umore dei partecipanti, maggiore consapevolezza e fiducia in sé stessi, scoperta e presa di consapevolezza delle proprie capacità artistico/espressive. La Musicoterapia riduce notevolmente le possibilità di vivere una depressione familiare dovuta alle problematiche legate alla diversabilità. È un lavoro importante rivolto alla cura ed alla ricerca del Sé. Uno strumento potente per cominciare un nuovo percorso comunicativo con tutti ragazzi, di qualsiasi età.

L’iniziativa

“Per questo abbiamo scelto di incontrarli assieme, manifestando come i due possano offrire esempio di collaborazione e amicizia”, spiega Maurizio Mastrogiovanni presidente di ABA, Aiutiamo i Bambini Autistici. Il cane potrà essere accarezzato, coccolato e portato a fare brevi corsette, insieme a chi vorrà provare ad interagire con lui.