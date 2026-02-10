“La musica ti orienta”: successo per l’open concert del liceo musicale “Parmenide” di Vallo della Lucania

Si è tenuto ieri, lunedì 9 febbraio, l’evento musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Vallo della Lucania in una cornice d’eccezione: il teatro della Fondazione Alario Per Elea-Velia. L’appuntamento ha visto protagonisti, in particolare, gli studenti del Liceo Musicale – diretti dal M° Alessandro Schiavo – che si sono esibiti in un open concert rivolto soprattutto ai ragazzi che nei prossimi giorni dovranno completare le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado.

Un polo d’eccellenza

Il dirigente scolastico Francesco Massanova ha sottolineato come l’Istituto Parmenide sia ormai diventato un punto di riferimento per i giovani del territorio grazie alla varietà dell’offerta formativa con i suoi quattro indirizzi: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane e Liceo Musicale.

La musica quale strumento per aiutare i ragazzi nella scelta

La referente per l’orientamento, prof.ssa Rosa Chiara Vitolo, ha spiegato invece come l’idea dell’open concert “La musica ti orienta!” sia stata ispirata dall’universalità del linguaggio musicale che ha reso possibile un viaggio ideale nei diversi percorsi di studio. Come è stato ribadito durante l’evento, la Musica è stata individuata quale strumento per aiutare i ragazzi ad orientarsi e a compiere più consapevolmente una scelta importantissima: non solo la scelta di cosa studiare, piuttosto la scelta di chi diventare e – dunque – di chi essere domani.